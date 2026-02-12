Argentina: scontri davanti al Parlamento, 37 arresti

BUENOS AIRES, 11 FEB - È di almeno 37 il bilancio dei manifestanti arrestati durante i violenti scontri scoppiati davanti al Parlamento argentino, mentre il Senato discute la riforma del lavoro promossa dal governo. Lo rendono noto i principali media argentini, precisando che, secondo le autorità cittadine, almeno quattro agenti delle forze di sicurezza sono rimasti feriti. Alla mobilitazione, convocata da sindacati e organizzazioni sociali, hanno partecipato migliaia di persone. Una parte dei manifestanti ha lanciato pietre, bengala e bombe molotov contro il cordone di sicurezza, costringendo la polizia a intervenire con idranti e gas lacrimogeni per disperdere i gruppi più violenti. Il governo ha condannato gli incidenti parlando di "violenza organizzata", mentre il presidente Javier Milei ha ribadito che la riforma andrà avanti nonostante le proteste. L'esecutivo difende il provvedimento come uno strumento per "modernizzare" il mercato del lavoro, ridurre il contenzioso giudiziario e favorire l'occupazione formale. L'opposizione accusa la riforma di precarizzazione e di compressione dei diritti dei lavoratori. Se approvato dal Senato, il provvedimento passerà all'esame della Camera dei deputati.