Argentina: scala quasi 30 piani senza protezioni, arrestato

BUENOS AIRES, 12 GIU - Un influencer polacco è stato arrestato in Argentina dopo aver scalato e quasi raggiunto la cima, senza dispositivi di sicurezza, di un edificio di 30 piani a Retiro, un quartiere vicino al porto di Buenos Aires. L'uomo, identificato come Marcin Banot, si è arrampicato sul palazzo utilizzando una struttura in ferro posta sulla facciata, che ha dovuto essere spezzata all'altezza del 25/mo piano per completare il salvataggio. I vigili del fuoco si sono calati dalla terrazza per intercettarlo e impedirgli di continuare a salire. Il giovane, che indossava la maglietta della nazionale argentina, aveva una videocamera in testa e, secondo le autorità, "stava cercando di vincere una sfida lanciata su Instagram". Sul suo social, Banot ha diversi post di sue arrampicate su torri, ponti ed edifici in tutto il mondo.