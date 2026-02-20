Argentina, primo sì alla riforma del lavoro di Milei

BUENOS AIRES, 20 FEB - In Argentina, la Camera dei Deputati ha approvato il progetto di modernizzazione del lavoro promosso dal governo. Il testo ha subito una modifica decisiva, l'eliminazione dell'articolo relativo ai congedi medici, per cui la manovra dovrà tornare al Senato per l'approvazione definitiva. L'obiettivo del partito al potere è trasformare l'iniziativa in legge la prossima settimana. Questo garantirebbe al presidente della Repubblica, Javier Milei, un'importante vittoria legislativa prima del suo discorso di apertura delle sessioni ordinarie del Parlamento, previsto per il primo marzo. La misura ha ottenuto centotrentacinque voti favorevoli, centoquindici contrari e nessuna astensione. La fazione governativa è riuscita a incassare il sostegno dei propri alleati abituali e di vari rappresentanti delle province, raggiungendo la maggioranza necessaria.