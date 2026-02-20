Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Argentina, primo sì alla riforma del lavoro di Milei

AA

BUENOS AIRES, 20 FEB - In Argentina, la Camera dei Deputati ha approvato il progetto di modernizzazione del lavoro promosso dal governo. Il testo ha subito una modifica decisiva, l'eliminazione dell'articolo relativo ai congedi medici, per cui la manovra dovrà tornare al Senato per l'approvazione definitiva. L'obiettivo del partito al potere è trasformare l'iniziativa in legge la prossima settimana. Questo garantirebbe al presidente della Repubblica, Javier Milei, un'importante vittoria legislativa prima del suo discorso di apertura delle sessioni ordinarie del Parlamento, previsto per il primo marzo. La misura ha ottenuto centotrentacinque voti favorevoli, centoquindici contrari e nessuna astensione. La fazione governativa è riuscita a incassare il sostegno dei propri alleati abituali e di vari rappresentanti delle province, raggiungendo la maggioranza necessaria.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUENOS AIRES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario