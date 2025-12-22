Argentina, migliorano le condizioni di Cristina Kirchner

BUENOS AIRES, 22 DIC - Le condizioni di salute dell'ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner sono in miglioramento dopo l'intervento chirurgico eseguito nel fine settimana per una peritonite acuta. Lo rende noto un bollettino medico diffuso oggi dall'ospedale privato Otamendi di Buenos Aires, dove la 72enne è stata ricoverata d'urgenza. Secondo la comunicazione, riportata dai principali media argentini, l'ex capo dello Stato "continua a non presentare febbre né complicazioni" e il decorso post-operatorio è finora regolare. I medici precisano tuttavia che "permangono i criteri per il ricovero fino al completamento del trattamento previsto", ragione per cui non è stata ancora fissata una data per le sue dimissioni. Kirchner era stata ricoverata d'urgenza l'altroieri a causa di forti dolori addominali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione giudiziaria al trasferimento dalla propria abitazione dove, dal giugno scorso, sta scontando una condanna a sei anni di reclusione per corruzione in regime di detenzione domiciliare, con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico.