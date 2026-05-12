Argentina, migliaia in piazza per difendere le università pubbliche

BUENOS AIRES, 12 MAG - Migliaia di studenti, docenti e sindacati universitari hanno manifestato oggi in diverse città dell'Argentina, con una mobilitazione culminata in Plaza de Mayo a Buenos Aires, per chiedere al governo del presidente Javier Milei di applicare la legge sul finanziamento universitario approvata dal Parlamento nel 2025. Durante il corteo, rendono noto i principali media locali, sono stati letti documenti contro i tagli all'istruzione pubblica e rivolti appelli alla Corte Suprema affinché obblighi l'esecutivo a rispettare la normativa. Le federazioni universitarie denunciano una riduzione reale dei trasferimenti statali pari al 45,6% tra il 2023 e il 2026 e sostengono che migliaia di docenti abbiano lasciato gli incarichi per salari sotto la soglia di povertà. Il governo ha definito la protesta una "marcia politica d'opposizione", indicando tra i promotori dirigenti peronisti, radicali e della sinistra. Alla mobilitazione hanno aderito governatori, sindacati e rettori universitari in varie province del Paese sudamericano.