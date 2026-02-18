Argentina, il governo dà istruzioni ai giornalisti per le proteste di domani

BUENOS AIRES, 18 FEB - Il ministero della Sicurezza nazionale argentino ha rilasciato una dichiarazione in cui delinea misure specifiche per i giornalisti che seguiranno le proteste annunciate per domani da sindacati e movimenti di sinistra durante il dibattito sulla riforma del lavoro al Congresso. L'amministrazione guidata dal presidente ultraliberista Javier Milei ha avvertito che, in caso di violenza, "le nostre forze agiranno" nell'ambito di un piano che, ha affermato, mira a "preservare l'integrità fisica" degli operatori della stampa. Secondo il quotidiano Página 12, il dicastero ha istituito una zona di parcheggio esclusiva per i veicoli delle agenzie di stampa. Inoltre, ha raccomandato di evitare di posizionarsi tra potenziali focolai di violenza e il personale di sicurezza coinvolto nell'operazione, affermando che il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe costituire "autolesionismo".