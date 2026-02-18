Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Argentina, il governo dà istruzioni ai giornalisti per le proteste di domani

AA

BUENOS AIRES, 18 FEB - Il ministero della Sicurezza nazionale argentino ha rilasciato una dichiarazione in cui delinea misure specifiche per i giornalisti che seguiranno le proteste annunciate per domani da sindacati e movimenti di sinistra durante il dibattito sulla riforma del lavoro al Congresso. L'amministrazione guidata dal presidente ultraliberista Javier Milei ha avvertito che, in caso di violenza, "le nostre forze agiranno" nell'ambito di un piano che, ha affermato, mira a "preservare l'integrità fisica" degli operatori della stampa. Secondo il quotidiano Página 12, il dicastero ha istituito una zona di parcheggio esclusiva per i veicoli delle agenzie di stampa. Inoltre, ha raccomandato di evitare di posizionarsi tra potenziali focolai di violenza e il personale di sicurezza coinvolto nell'operazione, affermando che il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe costituire "autolesionismo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUENOS AIRES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario