Argentina, governo Milei denuncia i controllori di volo in sciopero

BUENOS AIRES, 18 DIC - Il governo argentino di Javier Milei ha sporto una denuncia penale contro il sindacato dei controllori di volo nel contesto di una serie di scioperi che stanno generando gravi disagi a migliaia di passeggeri. Nella denuncia, secondo quanto riferisce il quotidiano La Nacion che ha avuto accesso al documento, si segnalano infrazioni al Codice Aeronautico con riferimento in particolare al fatto che durante lo sciopero sono stati esposti sulle torri di controllo degli aeroporti di Ezeiza e Jorge Newbery striscioni di protesta che si ritiene abbiano messo in pericolo le operazioni degli scali e il traffico aereo. L'improvviso sciopero dei controllori di volo in Argentina ha causato gravi disagi ieri e oggi nei due principali aeroporti del Paese e si stima che siano stati oltre 20 mila i passeggeri che hanno sofferto ritardi e cancellazioni. La compagnia di bandiera Aerolineas Argentinas ha dichiarato che 67 voli hanno subito ritardi mentre 25 sono stati riprogrammati. Almeno 11.000 i passeggeri coinvolti. I sindacati chiedono la riassunzione di personale licenziato negli ultimi mesi e l'adeguamento del salario all'inflazione, e hanno annunciato che le proteste si ripeteranno alla vigilia di Natale e Capodanno, il 3 e il 29 dicembre.