Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Argentina, dichiarata l'emergenza incendi in Patagonia

AA

BUENOS AIRES, 29 GEN - Il governo argentino ha dichiarato lo stato di emergenza per gli incendi nelle province patagoniche di Chubut, Río Negro, Neuquén e La Pampa tramite un Decreto di necessità e urgenza, per fronteggiare i vasti incendi che da settimane colpiscono la regione. Lo rendono noto i principali media argentini. L'annuncio è arrivato al termine di una riunione alla Casa Rosada, guidata dal capo di Gabinetto Manuel Adorni, sotto la pressione dei governatori che avevano chiesto maggiori risorse. Il Decreto, che sarà pubblicato domani sulla Gazzetta ufficiale, prevede stanziamenti straordinari e il rafforzamento del dispiegamento operativo, inclusi 100 miliardi di pesos argentini, pari ad oltre 58 milioni di euro, ai Vigili del fuoco volontari per mezzi ed equipaggiamenti. Negli ultimi mesi sono andati in fumo oltre 230 mila ettari in Patagonia e lo stato di emergenza punta ad accelerare gli interventi di spegnimento, l'assistenza alle comunità colpite e il recupero ambientale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUENOS AIRES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario