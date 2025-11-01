Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Argentina apre alle finanze internazionali dopo le elezioni

epa12485084 Argentine President Javier Milei celebrates after learning the results of the legislative elections in Buenos Aires, Argentina, 26 October 2025. La Libertad Avanza (LLA), the party of President Milei, won the legislative elections with 39 percent of the vote. In comparison, the Peronist Fuerza Patria party and its allies obtained 29.4 percent of the vote, according to official data. EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI
epa12485084 Argentine President Javier Milei celebrates after learning the results of the legislative elections in Buenos Aires, Argentina, 26 October 2025. La Libertad Avanza (LLA), the party of President Milei, won the legislative elections with 39 percent of the vote. In comparison, the Peronist Fuerza Patria party and its allies obtained 29.4 percent of the vote, according to official data. EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI
AA

BUENOS AIRES, 01 NOV - Mentre il governo argentino attende la riapertura del mercato internazionale del debito pubblico - che, secondo il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, avverrà nel 2026 - le aziende stanno muovendo i primi passi e capitalizzando su una finestra di domanda per le loro emissioni obbligazionarie. Così, nella settimana successiva alla vittoria della coalizione La Libertad Avanza, Tecpetrol - la compagnia petrolifera del gruppo Techint - ha emesso 750 milioni di dollari in obbligazioni quinquennali con un tasso di interesse del 7,625% e YPF ha collocato 500 milioni all'8,25%. La compagnia petrolifera ha ricevuto offerte per il triplo ed è riuscita ad abbassare il tasso originale. "Questo è uno dei primi segnali del ritorno dell'interesse internazionale per il credito societario argentino, un fenomeno che non si vedeva dall'emissione di Telecom a luglio", hanno affermato gli analisti, riferendosi al collocamento da 400 milioni effettuato dalla società di telecomunicazioni quattro mesi fa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUENOS AIRES

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario