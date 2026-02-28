Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Argentina, approvata la controversa riforma del lavoro di Milei

AA

(ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 27 FEB - Il Senato argentino ha definitivamente approvato una controversa riforma per la flessibilizzazione del lavoro proposta dal presidente ultraliberista Javier Milei. La legge è stata denominata "modernizzazione del lavoro" e, secondo i i sindacati, "facilita i licenziamenti, riduce la tabella delle indennità, autorizza l'estensione della giornata lavorativa a 12 ore, limita di fatto il diritto di sciopero ampliando i servizi cosiddetti 'essenziali' e autorizza la frazionabilità delle ferie". "Storico. Abbiamo modernizzato il diritto del lavoro", ha esultato su X Javier Milei. (ANSA-AFP).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario