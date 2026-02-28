Argentina, approvata la controversa riforma del lavoro di Milei

(ANSA-AFP) - BUENOS AIRES, 27 FEB - Il Senato argentino ha definitivamente approvato una controversa riforma per la flessibilizzazione del lavoro proposta dal presidente ultraliberista Javier Milei. La legge è stata denominata "modernizzazione del lavoro" e, secondo i i sindacati, "facilita i licenziamenti, riduce la tabella delle indennità, autorizza l'estensione della giornata lavorativa a 12 ore, limita di fatto il diritto di sciopero ampliando i servizi cosiddetti 'essenziali' e autorizza la frazionabilità delle ferie". "Storico. Abbiamo modernizzato il diritto del lavoro", ha esultato su X Javier Milei. (ANSA-AFP).