Area Science Park apre due centri antiviolenza donne nei campus

TRIESTE, 08 MAG - Area Science Park, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, ha attivato, in via sperimentale, uno sportello antiviolenza contro le donne nei campus di Padriciano e Basovizza (Trieste). L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le operatrici del Goap, il centro antiviolenza di Trieste, si inserisce nel contesto del Piano delle Azioni Positive per la Parità di Genere 2024-2026 di Area Science Park. Le operatrici del centro forniranno, nei campus, attività di prevenzione, informazione, supporto e contrasto alle forme di violenza contro le donne. "Abbiamo iniziato a lavorare al centro antiviolenza Goap nel novembre scorso, organizzando l'evento 'Violenza di genere: conoscere il fenomeno per prevenire le discriminazioni' e vista l'importanza del tema ci è sembrato naturale rendere stabile questa collaborazione stipulando una convenzione triennale, che ci permette di aprire due punti di ascolto Goap, per contribuire a cambiare atteggiamenti e comportamenti, promuovendo la consapevolezza del rispetto", ha spiegato la direttrice generale di Area, Anna Sirica. Per Maria Ferrara, vicepresidente del Goap, "dalla nostra esperienza ultraventennale abbiamo osservato che azioni di sensibilizzazione e di conoscenza del fenomeno fanno sì che un numero sempre maggiore di donne si rivolgano ai centri antiviolenza".