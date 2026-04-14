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Arcivescovo Milano, dispiace americani debbano vergognarsi di Trump

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MILANO, 14 APR - "Dispiace per il popolo americano che debba vergognarsi del suo presidente". Così l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha risposto a una domanda del Tgr Lombardia sugli attacchi di Donald Trump al pontefice a margine della presentazione del piano strategico 2026-28 dell'università Cattolica. "Per il resto il Papa - ha aggiunto - già ha detto ciò che doveva dire".

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