Arcivescovo Milano, dispiace americani debbano vergognarsi di Trump

MILANO, 14 APR - "Dispiace per il popolo americano che debba vergognarsi del suo presidente". Così l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha risposto a una domanda del Tgr Lombardia sugli attacchi di Donald Trump al pontefice a margine della presentazione del piano strategico 2026-28 dell'università Cattolica. "Per il resto il Papa - ha aggiunto - già ha detto ciò che doveva dire".