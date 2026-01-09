Arcigay, 19enne sfregiato al volto con un coltello a Genova

GENOVA, 09 GEN - Un ragazzo di 19 anni è stato sfregiato al volto con un coltello durante un'aggressione omofoba da parte di un gruppo di giovani all'uscita di una discoteca a Genova Sampierdarena. Lo denuncia Arcigay Genova in una nota definendolo "un atto vile, brutale, che porta inciso lo stesso messaggio di sempre: colpire, marchiare, intimidire chi è percepito come diverso". "A lui va tutta la nostra solidarietà - sottolinea l'associazione -. Denunciare è un gesto di coraggio, soprattutto in un contesto in cui troppe persone LGBTQIA+ vengono ancora invitate al silenzio, alla prudenza, all'invisibilità come se fosse una colpa non mimetizzarsi abbastanza. Questa è violenza omofoba, alimentata da un clima culturale e politico che da anni normalizza l'odio, lo minimizza, lo giustifica".