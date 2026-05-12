Archiviato a Trieste il procedimento sul caso Unabomber

TRIESTE, 12 MAG - Il giudice per le indagini preliminari di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Unabomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla Procura di Trieste. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, Maurizio Paniz, precisando che l'inchiesta "sì è chiusa in maniera perfetta, senza declaratoria di prescrizione". La Procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della superperizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il Dna di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.