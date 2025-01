Archivi di Stato, mostre e incontri per il Giorno della memoria

ROMA, 23 GEN - Incontri, mostre, visite gratuite, convegni: sono tante le iniziative degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche per celebrare il 27 gennaio il Giorno della Memoria, istituito per commemorare le vittime dell'Olocausto. "Proprio in ragione della propria missione istituzionale di costruttori e depositari della memoria collettiva, gli Archivi di Stato sono luoghi privilegiati in cui poter celebrare il Giorno della Memoria, così consentendo agli studiosi e a comuni cittadini di riflettere sulle cause e sugli effetti di una delle più grandi tragedie dell'umanità" afferma Antonio Tarasco, direttore generale Archivi. Tra gli eventi più significativi, la visita - organizzata dall'Archivio Centrale dello Stato per le scuole, - alla mostra 'Lo Scrigno della Memoria', un percorso espositivo che ripercorre la storia d'Italia attraverso le preziose testimonianze custodite dall'Istituto. All'Archivio di Bari è in corso la mostra documentaria sulle ricerche condotte da Cesare Colafemmina dal 1981, anno della sua adesione al progetto 'Italia Judaica' di Shlomo Simonsohn, mentre all'Archivio di Genova sarà inaugurata la mostra 'Dalle leggi razziali all'Olocausto. Genova, 1938-1945' che ricostruisce un quadro concreto dell'applicazione delle normative antiebraiche a Genova a partire dal 1938. L'Archivio di Perugia ha realizzato l'esposizione documentaria 'La persecuzione antiebraica nelle carte dell'Archivio di Stato di Perugia (1938-1944)' mentre a Ravenna sono stati organizzati tre incontri dedicati alle scuole medie e superiori, e aperti a tutta la cittadinanza sull'applicazione delle leggi razziali nella provincia di Ravenna dal 1938 al 1943. All'Archivio di Rovigo si terrà il convegno su Elie Wiesel 'Il testimone della notte', a Verona invece saranno presentati 30 fascicoli personali, accuratamente selezionati tra i 16.000 internati militari deportati nei campi di sterminio nazisti. Questi documenti forniscono uno spaccato delle esperienze vissute dai militari nei campi di concentramento, tra cui Bergen-Belsen, Mauthausen, Auschwitz, Flossenbürg e Dora. L'elenco completo delle iniziative degli Archivi di Stato è consultabile al link: https://archivi.cultura.gov.it/archivio-notizie/