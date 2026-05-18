Araghchi, 'Usa contraddittori, loro richieste eccessive ostacolo a negoziati'

ROMA, 19 MAG - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha discusso a Teheran con il ministro dell'Interno pakistano degli sforzi in corso per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministero di Teheran, riportato da Al-Jazeera. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha espresso ad Araghchi la speranza che gli sforzi del suo Paese contribuiscano a stabilire la pace nella regione. "Le posizioni contraddittorie e le richieste eccessive degli Stati Uniti rappresentano un ostacolo al processo diplomatico - ha detto Araghchi durante il colloquio - Apprezziamo gli sforzi di Islamabad per promuovere la diplomazia e prevenire un'escalation. Il nostro ingresso nel percorso diplomatico è stato determinante, nonostante i nostri dubbi sull'amministrazione americana".