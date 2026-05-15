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Araghchi, pronti ad accogliere con favore lo sforzo della Cina per la pace

ROMA, 15 MAG - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran accoglierebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione. "Qualsiasi cosa la Cina farà per migliorare la situazione sarà ben accetta dall'Iran", ha dichiarato Araghchi, come scrive Iran International. Araghchi ha aggiunto che il processo di mediazione avviato dal Pakistan non è fallito, ma sta incontrando delle difficoltà.

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