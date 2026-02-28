Araghchi, 'per quanto ne sappia Khamenei è ancora vivo'

ROMA, 28 FEB - "Per quanto ne sappia", la guida suprema iraniana Ali Khamenei è ancora vivo: lo ha affermato il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, in un'intervista concessa a Nbc News. Lo stesso Araghchi, aggiunge l'emittente statunitense, ha riferito che negli attacchi di Usa e Israele sono morti "due comandanti", mentre i più alti esponenti della leadership iraniana sarebbero sopravvissuti. Nbc News precisa di non aver potuto finora verificare indipendentemente tali informazioni.