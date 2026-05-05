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Araghchi oggi a Pechino, incontrerà il ministro degli Esteri

ROMA, 05 MAG - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sarà oggi a Pechino per colloqui con il suo omologo cinese: lo riportano i media statali ripresi da Iran International. Secondo quanto riportato, la visita si concentrerà sui "legami bilaterali e sugli sviluppi regionali e internazionali".

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