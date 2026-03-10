Giornale di Brescia
Italia e Estero

Araghchi, 'Avanti con gli attacchi finché sarà necessario'

(ANSA-AFP) - ROMA, 10 MAR - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il Paese continuerà gli attacchi missilistici finché sarà necessario, secondo quanto riporta Afp. Araghchi ha escluso i colloqui dopo che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che la guerra con l'Iran finirà "molto presto". Il ministro ha dichiarato all'emittente statunitense PBS News che il suo Paese è pronto a continuare gli attacchi missilistici e che i negoziati con gli Stati Uniti non sono più all'ordine del giorno. (ANSA-AFP).

