Aprono le urne in Myanmar, partito filo-militare è favorito

(ANSA-AFP) - MANDALAY, 25 GEN - Il Myanmar ha aperto l'ultimo turno delle sue elezioni, durate un mese, con il partito filo-militare dominante in corsa per una vittoria schiacciante in un voto guidato dalla giunta che, secondo i critici, prolungherà la presa del potere da parte dell'esercito. La terza e ultima fase delle elezioni si è aperta in decine di circoscrizioni in tutto il paese alle 6 del mattino (23:30 GMT di sabato), a solo una settimana dal quinto anniversario del colpo di stato. I giornalisti dell'AFP hanno assistito all'apertura delle urne nella seconda città del Paese, Mandalay, e nella township di Hlaingthaya a Yangon, teatro di una sanguinosa repressione delle proteste anti-golpe cinque anni fa. L'esercito ha promesso che il voto restituirà il potere al popolo, ma non si terrà in ampie aree del Paese occupate dai gruppi ribelli. Con Suu Kyi messa da parte e il suo popolarissimo partito sciolto, i sostenitori della democrazia affermano che le schede elettorali sono piene di alleati militari. L'Union Solidarity and Development Party (Usdp), composto da ufficiali in pensione e descritto dagli analisti come un burattino dei militari, ha vinto oltre l'85% dei seggi eletti alla Camera bassa e due terzi di quelli alla Camera alta nelle prime due fasi delle elezioni. Una costituzione redatta dai militari riserva inoltre un quarto dei seggi alle forze armate in entrambe le Camere. Il parlamento congiunto eleggerà il presidente, e il capo della giunta Min Aung Hlaing non ha escluso di assumere l'incarico. Gli analisti affermano che l'esercito sta manipolando le elezioni per dare al suo governo una parvenza di legittimità civile. I risultati ufficiali dovrebbero essere pubblicati entro la fine di questa settimana, ma l'Usdp potrebbe cantare vittoria già domani. (ANSA-AFP).