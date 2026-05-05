Aprono i cancelli della Biennale, Buttafuoco 'parlerò domani'

VENEZIA, 05 MAG - "L'Italia sarà salvata dai fotografi", dice il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Piertrangelo Buttafuoco, oggi all'apertura riservata ai giornalisti e addetti ai lavori dei cancelli ai Giardini e all'Arsenale. Davanti ai fotografi, con sullo sfondo il Padiglione centrale, sorridente con in mano un ombrello rosso per la minaccia di pioggia a Venezia, Buttafuoco fa poi una battuta sul rosso "come il logo della Biennale" e un giornalista grida: "Rosso fuoco come Buttafuoco". Ai giornalisti che lo incalzano però risponde: "Parlerò domani in conferenza stampa". Poi si fa fotografare con il tram di Koyo Kouoh e con il marito della curatrice scomparsa, Philippe Mall. Sono attesi nella giornata di oghi migliaia fra giornalisti e addetti ai lavori. Dopo il photocall Buttafuoco fa una visita al Padiglione centrale dove è allestita la mostra della curatrice, In Minor Keys.