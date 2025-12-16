Aprono Colosseo e Porta Metronia, le nuove archeostazioni di Roma

ROMA, 16 DIC - Attese da anni, dopo oltre 13 di lavori, oggi il taglio del nastro per le due nuove fermate della Metro C nel cuore di Roma: Colosseo e Porta Metronia. Si tratta delle cosiddette stazioni-museo, pensate per valorizzare i numerosi reperti archeologici emersi durante la loro realizzazione. Le stazioni apriranno al pubblico e saranno fruibili da romani e turisti a partire da questo pomeriggio, dopo le ore 16. Con l'inaugurazione di questa mattina di Porta Metronia e Colosseo entra in funzione il nuovo tratto della metropolitana che dalla stazione San Giovanni arriva fino a sotto via dei Fori Imperiali. Tuttavia, nonostante l'avvio del servizio, per l'apertura del museo di Porta Metronia sarà necessario attendere febbraio, "quando saranno terminati gli allestimenti", ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri. Il sito, che comprende la caserma di epoca romana, della prima metà del II secolo d.C., la Domus del Comandante e la casa del centurione, resterà per ora chiuso e non accessibile al pubblico. All'inaugurazione assieme a Gualtieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il collegamento tra la metro C e la metro B a Colosseo, a seguito della inaugurazione di oggi "fa fare un salto di qualità al nostro servizio metropolitano", ha detto Gualtieri. "E' un momento storico e straordinario - ha aggiunto -, connettiamo la periferia est al centro della città e portiamo i romani nei luoghi più meravigliosi della cultura". "Siamo qui, tutti immeritatamente direi, a inaugurare un'opera ambiziosa, costosa e che però serve. La politica lo ha riconosciuto e si è unita. E lo chiedo a Gualtieri: Non capisco perché in altri luoghi, invece, la politica si divide e non si unisce, per tutte le opere in Italia", ha detto Salvini. "Non esiste una galleria o una metro sovranista e una multiculturale", ha aggiunto. "Lo stesso diritto non lo hanno i siciliani?, ha osservato in riferimento al Ponte di Messina.