Apre la Koralmbahn, svolta storica per i collegamenti alpini

GRAZ, 13 DIC - Con l'entrata in funzione della nuova Koralmjet, l'Austria apre una nuova fase per la mobilità ferroviaria e per il corridoio Baltico-Adriatico. L'inaugurazione del Tunnel della Koralpe, lungo 33 chilometri e percorribile fino a 250 km/h, riduce il tempo di viaggio tra Graz e Klagenfurt a 39 minuti, trasformando un collegamento storicamente complesso in una tratta rapida e stabile. Alla corsa inaugurale hanno partecipato numerose autorità, tra cui il Presidente federale Alexander Van der Bellen, il Cancelliere Christian Stocker e il Ministro Andreas Babler. Il treno è partito da Graz alle 11.00 ed è arrivato a Klagenfurt alle 11.38, accolto da cittadini e dallo staff delle ferrovie ÖBB. Il servizio regolare partirà domani, domenica, con oltre 5.500 prenotazioni già registrate per l'evento inaugurale e diversi treni prossimi al tutto esaurito. Per ÖBB si tratta di un passaggio "storico", come ha sottolineato l'amministratore delegato Andreas Matthä, parlando di un collegamento "mai esistito prima" tra Stiria e Carinzia. Il progetto, avviato nel 1995, ha comportato l'ammodernamento dell'intera linea, la realizzazione del nuovo nodo di Weststeiermark e l'adeguamento delle principali stazioni regionali. La portata dell'opera è anche internazionale: con l'attivazione della Koralmbahn, i collegamenti verso Trieste e Venezia diventano più rapidi, con un risparmio fino a quasi due ore sull'asse verso l'Alto Adriatico. Un beneficio diretto per il porto di Trieste e per l'integrazione futura con il Semmering-Basistunnel, prevista entro il 2030. Secondo le autorità austriache, la Koralmbahn dà vita a un nuovo "asse del Sud", più veloce e strategico, orientato verso l'Adriatico.

Argomenti
GRAZ

