Apre a Rimini il 26/o raduno dell'Associazione nazionale carabinieri

BOLOGNA, 15 MAG - Rimini ospita da oggi il 26esimo raduno nazionale dell'Associazione nazionale carabinieri (Anc): migliaia di soci, familiari e simpatizzanti arrivati da tutta Italia si sono ritrovati in piazzale Kennedy per la cerimonia dell'alzabandiera, con cui si è aperta ufficialmente la tre giorni dell'Arma in città. Presenti il sindaco della città romagnola, Jamil Sadegholvaad e il presidente nazionale dell'Anc, il generale di corpo d'armata Libero Lo Sardo, oltre a numerose autorità civili e militari e agli studenti di diversi istituti scolastici riminesi. L'inno nazionale è stato cantato dall'attrice e cantante Valeria Altobelli. Contestualmente all'alzabandiera è stato inaugurato il villaggio della legalità, allestito in piazzale Kennedy con stand, esperienze interattive e incontri con le specialità dell'Arma rivolti a scuole e famiglie. Ha aperto anche il campo della protezione civile nella piazza sull'Acqua, con esercitazioni di unità cinofile, droni e idrovore per la gestione delle alluvioni. Il pomeriggio prevede il lancio dei paracadutisti nei pressi della ruota panoramica seguito dallo spettacolo teatrale "La foto del Carabiniere" al teatro Galli. Il raduno si chiuderà domenica con il concerto della banda dell'Arma alla Fiera e la grande sfilata conclusiva sul Lungomare Tintori.