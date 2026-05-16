Applausi per Saif Abu Keshek al corteo pro Palestina a Milano

MILANO, 16 MAG - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Saif Abu Keshek, attivista della Global Sumud Flotilla, al corteo nazionale per la Palestina a Milano. Abu Keshek, fermato nei giorni scorsi dalle autorità israeliane durante una missione via mare diretta verso Gaza, ha accusato "i governi d'Europa" e "il governo italiano" di essere "complici nel mantenere questi crimini" contro il popolo palestinese. "Le violenze di questi governi occidentali non ci fermeranno", ha aggiunto durante il suo intervento.