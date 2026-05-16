MILANO, 16 MAG - Un lungo applauso ha accolto l'arrivo di Saif Abu Keshek, attivista della Global Sumud Flotilla, al corteo nazionale per la Palestina a Milano. Abu Keshek, fermato nei giorni scorsi dalle autorità israeliane durante una missione via mare diretta verso Gaza, ha accusato "i governi d'Europa" e "il governo italiano" di essere "complici nel mantenere questi crimini" contro il popolo palestinese. "Le violenze di questi governi occidentali non ci fermeranno", ha aggiunto durante il suo intervento.
Applausi per Saif Abu Keshek al corteo pro Palestina a Milano
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