Appello di Tvboy, il Leoncavallo deve essere riaperto

Sfratto Centro sociale Leoncavallo, Carabinieri e Polizia Di Stato sul posto, Milano, 21 Agosto 2025, Ansa/Andrea Fasani
AA

MILANO, 24 AGO - Nada ha scritto semplicemente 'NO' ripostando l'appuntamento del suo concerto nel 2018 al Leoncavallo, tvboy, uno dei maggiori street artist ora di base a Barcellona, ha invece scritto un lungo post che ha messo in evidenza sulla sua pagina Instagram contro lo sfratto del Leoncavallo per fare un "appello chiaro: il Leoncavallo deve essere riaperto". "Non era solo un centro sociale: era un laboratorio di creatività, era un luogo di libera espressione, un punto di incontro per chi credeva che l'arte e la cultura dovessero essere accessibili a tutti, non un privilegio per pochi" ha scritto ricordando i cantanti e gli street artist con cui lì ha realizzato le sue prime opere come "Ivan, Pao, Bros, Sonda, Nais". "Oggi Milano ha più che mai bisogno di spazi come il Leoncavallo. Invece si preferisce demonizzare l'aggregazione giovanile, spegnere i valori della condivisione, soffocare ciò che nasce dal basso e non dal profitto". Da qui il suo appello a riaprire il centro e non solo. Secondo tvboy, "le opere d'arte al suo interno e all'esterno devono essere salvate, preservate, tutelate. Devono diventare patrimonio collettivo, un museo vivente". "Già nel 2007, Vittorio Sgarbi, che pure viene da un mondo lontano dal mio - ha ricordato -, riconobbe il valore del Leoncavallo, definendolo 'la Cappella Sistina della street art' durante la mostra al PAC. Questo dice molto: la forza di quel luogo andava oltre le ideologie, perché parlava con il linguaggio universale dell'arte. Il Leoncavallo è stato un faro per generazioni di artisti e ragazzi. E Milano non può permettersi di spegnere una luce così".

