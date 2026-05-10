Appello dell'associazione Penelope per la famiglia scomparsa

TARCENTO, 10 MAG - Federica Obizzi, presidente dell'associazione Penelope Fvg, ha lanciato un nuovo appello dal Friuli, insieme con la nonna paterna dei ragazzi sul caso dei bambini scomparsi con la mamma e quattro cani lo scorso 20 aprile. Obizzi ha in particolare fornito dettagli sui quattro cani di famiglia, spariti insieme con il gruppo, nella speranza che le informazioni possano aiutare eventuali segnalazioni. Quelle pervenute finora infatti non hanno avrebbero dato alcun esito. "Vogliamo fare un appello a Sonia e ai ragazzi, perché si facciano vivi - ha detto Obizzi - e soprattutto alla popolazione perché se li incontrano facciano segnalazione alle forze dell'ordine e che facciano attenzione anche ai dettagli che possono vedere. A questo proposito - ha spiegato Obizzi - diamo alcune informazioni in più sui cani, ai quali sono molto affezionati ed è presumibile quindi che si spostino insieme. I cani sono quattro, un meticcio nero e bianco con pelo raso, un meticcio crema con pelo raso, una grande maremmana bianca e un meticcio tricolore con le orecchie grandi". Nessuna novità, riferisce Obizzi, sul punto attuale delle ricerche, mentre il padre dei ragazzi e i nonni restano a Tarcento in attesa di notizie. "La famiglia - ha aggiunto Obizzi - è molto provata, non è solo un caso di scomparsa c'è un'ipotesi di reato, per cui la famiglia è molto preoccupata". Obizzi si riferisce all'ipotesi di sottrazione di minore, emersa già ieri.