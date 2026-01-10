Appello dei partiti della Groenlandia: 'Vogliamo decidere da soli'

ROMA, 10 GEN - La Groenlandia intende decidere autonomamente il proprio futuro. Lo hanno ribadito i leader dei cinque partiti rappresentati nel parlamento, l'Inatsisartut, in una dichiarazione congiunta, riportata dall'agenzia Dpa. "Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi", hanno sottolineato. Nella dichiarazione, i leader dei partiti hanno inoltre chiesto agli Stati Uniti di "smettere di mostrare disprezzo per il nostro Paese". "Il futuro della Groenlandia deve essere deciso dal popolo groenlandese", prosegue la nota. La Groenlandia, con una popolazione di circa 57.000 abitanti, è un territorio in gran parte autonomo, sebbene appartenga ufficialmente alla Danimarca.