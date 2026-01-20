Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Appello Confagricoltura, Regione Fvg solleciti stato calamità per alluvione

AA

TRIESTE, 20 GEN - Confagricoltura Gorizia e Trieste sollecita il governo a dichiarare con urgenza lo stato di calamità naturale a seguito della grave alluvione che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nel novembre scorso. Pur riconoscendo l'importante e tempestivo lavoro svolto dalla Protezione civile regionale e dal relativo assessorato, l'associazione evidenzia la necessità di interventi rapidi e concreti a sostegno delle imprese agricole colpite. "Dopo una prima stima dei danni diretti - afferma il presidente Claudio Cressati - stiamo valutando, insieme alle aziende, le ricadute sul prosieguo delle attività produttive. Ora servono tempi certi per consentire alle imprese di riprendere il lavoro nei campi e in cantina e di riaprire le strutture agrituristiche". L'alluvione del 16 e 17 novembre ha interessato in particolare Versa di Romans d'Isonzo, Cormòns e Dolegna del Collio, causando ingenti danni alle aziende e a numerose abitazioni private. "Con il decreto di calamità - conclude Cressati - chiederemo alla Regione la sospensione di mutui e oneri fiscali e previdenziali e interventi a copertura dei danni, anche indiretti, comprese le frane che hanno compromesso vigneti storici, patrimonio della vitivinicoltura regionale".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario