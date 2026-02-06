Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Apparteneva a Riccardo Mercante, consigliere regionale M5S, poi deceduto

AA

TERAMO, 06 FEB - Secondo quanto verificato dall'ANSA, il marchio 'Futuro Nazionale' depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Teramo (oggi del Gran Sasso d'Italia) nel 2010 da Riccardo Mercante - promotore finanziario di Giulianova, in provincia di Teramo, e consigliere regionale M5S, deceduto in un incidente stradale il 16 settembre 2020 -, non sarebbe stato rinnovato alla scadenza dei 10 anni, ovvero nel 2020. Secondo quanto stabilito dalla normativa, sarebbe dunque libero da proprietà. Il caso è attuale, dopo la scoperta dell'esistenza di una precedente deposito del marchio oggi identificativo del nuovo movimento politico di Roberto Vannacci.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TERAMO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario