Apparteneva a Riccardo Mercante, consigliere regionale M5S, poi deceduto

TERAMO, 06 FEB - Secondo quanto verificato dall'ANSA, il marchio 'Futuro Nazionale' depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio di Teramo (oggi del Gran Sasso d'Italia) nel 2010 da Riccardo Mercante - promotore finanziario di Giulianova, in provincia di Teramo, e consigliere regionale M5S, deceduto in un incidente stradale il 16 settembre 2020 -, non sarebbe stato rinnovato alla scadenza dei 10 anni, ovvero nel 2020. Secondo quanto stabilito dalla normativa, sarebbe dunque libero da proprietà. Il caso è attuale, dopo la scoperta dell'esistenza di una precedente deposito del marchio oggi identificativo del nuovo movimento politico di Roberto Vannacci.