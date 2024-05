Appalti Milano-Cortina: trovato contante

MILANO, 23 MAG - Nell'abitazione di Massimiliano Zuco, l'ex dirigente della Fondazione Milano-Cortina 2026, indagato nell'inchiesta milanese per corruzione e turbativa, assieme anche all'ex ad Vincenzo Novari, la Gdf nelle perquisizioni di due giorni fa ha trovato 19mila euro in contanti e sei orologi di lusso. Sia i soldi che gli orologi, però, non sono stati sequestrati perché allo stato non sono stati ritenuti riconducibili al presunto profitto dei reati. I contanti sono stati trovati nella cassaforte e in altri punti della casa. Oggi per ore gli inquirenti hanno ascoltato in Procura come teste un dipendente della sezione tecnica della Fondazione su alcuni punti dell'inchiesta come gli affidamenti per i servizi digitali. Indagato anche l'imprenditore Luca Tomassini le cui società hanno ottenuto appalti per il digitale per circa 1,9 milioni di euro.