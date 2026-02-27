Aperto un fascicolo su cabinovia Socrepes dopo esposto dei residenti

BELLUNO, 27 FEB - La Procura di Belluno ha aperto un fascicolo sulla cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina, che doveva essere operativa per le Olimpiadi, a seguito di un esposto per disastro e frana colposi presentato dai legali dei residenti e dei proprietari di immobili nel villaggio storico di Lacedel. L'inchiesta coordinata dal pm Simone Marcon è al momento a carico di ignoti, e nell'esposto si avanzerebbe anche l'ipotesi di violazioni al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro in quanto non ci sarebbe un piano unitario di sicurezza per cantieri interferenti e non sarebbero state seguite le prescrizioni del decreto di compatibilità ambientale regionale. Tra gli accertamenti che saranno disposti dagli inquirenti, probabilmente dopo aver nominato un consulente tecnico, anche quelli su quanto accaduto nella notte tra il 29 e il 30 agosto scorsi, quando si è creata una frattura di oltre 30 metri di lunghezza su un versante localizzato a Socrepes a monte dell'abitato di Lacedel.