Aperto in Cina lo Tianshan Shengli, tunnel stradale 'più lungo del mondo'

ROMA, 28 DIC - In Cina, nella provincia dello Xinjiang, è stato aperto al traffico lo Tianshan Shengli tunnel. Con i suoi 22,13 km è stato definito "il più lungo del mondo", per quanto riguarda la strada. Lo riporta l'agenzia statale Xinhua sul proprio sito web. Lo Tianshan Shengli attraversa i Monti Tianshan centrali nella Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang e ha ridotto un pericoloso viaggio in montagna di diverse ore a circa 20 minuti. Il tunnel è una parte fondamentale dell'autostrada G0711 Urumqi-Yuli, anch'essa entrata in funzione venerdì, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, che collega i centri urbani dello Xinjiang settentrionale e meridionale. Con un'estensione di 2.500 km, i Monti Tianshan attraversano lo Xinjiang centrale, separando il capoluogo di provincia Urumqi, la città più grande del nord, da Korla, la città più grande del sud. Con l'apertura dell'autostrada, il tempo di percorrenza tra Urumqi e Korla è stato ridotto da circa sette ore a circa tre ore, secondo il rapporto. L'autostrada, costruita in cinque anni, è lunga 324,7 km e ha richiesto un investimento totale di 46,7 miliardi di yuan (circa 6,63 miliardi di dollari). La costruzione del tunnel ha dovuto affrontare sfide estreme: oltre all'estensione di 22,13 chilometri, raggiunge una profondità massima di interramento di 1.112,2 metri, attraversa 16 zone di faglia geologica e affronta cinque difficoltà principali: elevata sollecitazione del terreno, elevata intensità sismica, rigorosi requisiti ambientali, freddo estremo e alta quota. Per affrontare queste sfide, i costruttori cinesi hanno implementato soluzioni innovative: la costruzione di strade di accesso ecocompatibili per ridurre al minimo l'impatto ambientale e migliorare l'efficienza del trasporto dei materiali; l'adozione di un metodo di costruzione che ha ridotto di oltre un quarto i tempi di costruzione del tunnel principale; e l'impiego della prima fresa per tunnel pressurizzata per roccia dura sviluppata in Cina.