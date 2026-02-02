Aperto il valico di Rafah in entrata e in uscita da Gaza

(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 02 FEB - Il valico di Rafah a Gaza è stato aperto per l'ingresso e all'uscita dei residenti: lo ha fatto sapere un funzionario della sicurezza israeliano. Secondo i media statali egiziani il valico di Rafah farà passare 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. Un funzionario della sicurezza israeliano ha dichiarato che il valico di Rafah è stato completamente aperto all'ingresso e all'uscita. "A partire da questo momento, e in seguito all'arrivo delle squadre Eubam per conto dell'Unione Europea, il valico di Rafah è ora aperto al movimento dei residenti, sia in entrata che in uscita", ha dichiarato il funzionario, riferendosi a una missione europea di assistenza alle frontiere. Si prevede che cinquanta persone attraverseranno il confine tra Gaza ed Egitto in entrambe le direzioni nei primi giorni di riapertura del valico di Rafah, secondo quanto riportato dai media egiziani legati allo Stato. AlQahera News, che è collegata all'intelligence statale, ha riferito, citando una fonte anonima, che "cinquanta persone partiranno dall'Egitto per Gaza e cinquanta persone arriveranno da Gaza, nei primi giorni di operatività del valico di Rafah". Una fonte al confine ha riferito all'Afp che alcune decine di persone sono arrivate oggi sul lato egiziano in attesa di entrare a Gaza. (ANSA-AFP).