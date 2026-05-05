Aperto il Padiglione russo alla Biennale, musica e tanti fiori

VENEZIA, 05 MAG - Aperto oggi, con ingresso su invito, il Padiglione russo alla Biennale d'arte di Venezia. Performance musicali con suoni ancestrali e tanti fiori accolgono nel padiglione della discordia. Al piano superiore il grande albero dell'evento "The Tree is Rooted in the Sky" (L'albero è radicato nel cielo) al centro della stanza e installazioni video con il paesaggio sonoro della Buriazia fra la neve, i cavalli, le montagne. Tutti i sensi sono coinvolti, anche l'olfatto con il profumo dei fiori che si diffonde nelle stanze, ma l'evento che vuol essere una festa dopo sette anni di chiusura del Padiglione è un po' disorientante. Tra suoni di campane ed esibizioni alla chitarra si alterneranno per tutta la giornata gli artisti, nel complesso una trentina, e non tutti russi ma anche stranieri. L'opening ufficiale su invito è previsto domani alle 17.00. La registrazione delle performance proseguirà fino all'8 maggio. Poi il padiglione verrà chiuso per tutta la durata della Biennale arte, fino al 22 novembre, e la performance potrà essere vista dal pubblico dall'esterno, su maxi schermi.