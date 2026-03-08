Giornale di Brescia
Aperti i seggi a Pescara, si vota in 23 sezioni per le comunali bis

PESCARA, 08 MAR - Seggi aperti a Pescara per le elezioni comunali parziali indette dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato l'esito del giugno 2024 in 23 sezioni su 170 totali, a causa di "gravi" violazioni. Si vota dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Sono complessivamente 13.957 gli elettori interessati, di cui 313 da poco maggiorenni. Questo particolare appuntamento ripropone parzialmente il primo turno di voto: se l'attuale sindaco Carlo Masci (centrodestra) non dovesse superare il 50% delle preferenze - sommando i voti delle 147 sezioni ritenute valide alle 23 dove si torna a votare - si andrà al turno di ballottaggio; qualora dovesse accadere questo, tutti i cittadini del capoluogo adriatico torneranno ad esprimere la loro preferenza i prossimi 22 e 23 marzo. Gli altri candidati sindaci in corsa sono Carlo Costantini in rappresentanza del centrosinistra, il civico Domenico Pettinari e Gianluca Fusilli di Stati Uniti d'Europa.

Argomenti
PESCARA

