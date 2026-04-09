Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Anziano ucciso con un cacciavite, arrestato il figlio

AA

BOSA, 09 APR - Un pensionato di 78 anni, Giuseppe Pinna, è morto dopo essere stato colpito con più colpi di cacciavite nella sua casa, in via Pischedda a Bosa, nella costa nord occidentale della Sardegna. I carabinieri della Compagnia di Macomer hanno già fermato il presunto responsabile, il figlio Paolo Pinna, di 42 anni, che si trova in stato di arresto in caserma. I rilievi tecnici sono stati effettuati dal Nucleo investigativo di Nuoro. L'anziano dopo l'aggressione è stato trasportato in condizioni critiche dal 118 all'ospedale di Nuoro, dove è morto poco dopo l'arrivo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BOSA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario