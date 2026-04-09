Anziano ucciso con un cacciavite, arrestato il figlio

BOSA, 09 APR - Un pensionato di 78 anni, Giuseppe Pinna, è morto dopo essere stato colpito con più colpi di cacciavite nella sua casa, in via Pischedda a Bosa, nella costa nord occidentale della Sardegna. I carabinieri della Compagnia di Macomer hanno già fermato il presunto responsabile, il figlio Paolo Pinna, di 42 anni, che si trova in stato di arresto in caserma. I rilievi tecnici sono stati effettuati dal Nucleo investigativo di Nuoro. L'anziano dopo l'aggressione è stato trasportato in condizioni critiche dal 118 all'ospedale di Nuoro, dove è morto poco dopo l'arrivo.