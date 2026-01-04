Giornale di Brescia
Anziano uccide la figlia 60enne nel Modenese

MODENA, 04 GEN - Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto - secondo le prime informazioni - è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari. È possibile che l'anziano fosse seguito per patologie. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.

MODENA

