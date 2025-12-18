Anziano trovato morto in un'abitazione a Trieste, c'erano tracce di sangue

TRIESTE, 18 DIC - Il cadavere di un uomo di circa 70 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione nel quartiere di San Luigi a Trieste. Sul posto sono intervenute le Volanti, la Squadra Mobile e la polizia scientifica, assieme al magistrato di turno Andrea La Ganga. A quanto si apprende, al momento del ritrovamento non c'erano altre persone in casa con l'uomo. Nell'appartamento sarebbero state trovate abbondanti tracce di sangue e cassetti aperti. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori, che ad ora escludono che si possa trattare di suicidio.