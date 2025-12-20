Giornale di Brescia
Anziano trovato morto in casa, ha ferita da arma da fuoco

TRIESTE, 20 DIC - Il cadavere di Nicola Granieri, l'anziano di 73 anni trovato morto giovedì pomeriggio nella sua abitazione nel rione di San Luigi a Trieste, presenta una ferita di arma da fuoco alla testa. Lo riportano alcuni media locali sottolineando che oggi si è svolta l'autopsia. Potrebbe essere stato questo colpo d'arma da fuoco a uccidere l'anziano. Intanto continuano serrate e nel massimo riserbo le indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Trieste e coordinate dalla locale Procura. La polizia sta vagliando in queste ore immagini della videosorveglianza acquisite da impianti pubblici e privati che si trovano nelle vicinanze di via Machlig, dove risiedeva l'anziano. Nelle scorse ore sono state sentite dagli inquirenti persone vicine all'uomo, come vicini di casa e parenti. Secondo quanto si è appreso, nell'appartamento, trovato con cassetti aperti e ante di armadi spalancate, è stata rinvenuta anche una notevole quantità di denaro. Il sopralluogo a casa di Granieri è iniziato nel pomeriggio di giovedì e proseguito poi anche ieri con l'ausilio dei tecnici della polizia scientifica di Padova. L'anziano, secondo quanto ricostruito, commerciava in oro. L'autopsia è stata eseguita oggi, su disposizione della Procura, dalla medico legale Raffaella Vetrini dell'Istituto di Medicina legale di Trieste.

