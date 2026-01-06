Anziano tenta di uccidere la compagna, poi si suicida

MONFALCONE, 06 GEN - Ha dapprima tentato di uccidere la compagna con un coltello, ferendola, poi si è suicidato rivolgendo l'arma contro di sé, ferendosi alla gola. E' accaduto la notte scorsa in una abitazione di Monfalcone (Gorizia). Protagonisti della tragedia sono un anziano, di 76 anni, e la compagna di 63. Secondo quanto si è appreso, la donna è stata colpita più volte con un coltello poi sarebbe riuscita ad allontanarsi e sarebbe stata trovata infatti a terra, sul pianerottolo, davanti all'appartamento. L'uomo, forse convinto di averla uccisa, si è dunque ferito alla gola ed è morto nell'ospedale di Cattinara, a Trieste, dove era stato portato. Le indagini sono svolte dalla Squadra mobile della Questura di Gorizia.