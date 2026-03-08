Giornale di Brescia
++ Anziana uccisa in casa a Genova, fermato il figlio ++

GENOVA, 08 MAR - É stato fermato il figlio dell'87enne trovata morta in un'abitazione a Genova. L'uomo, che era nell'appartamento con i vestiti sporchi di sangue, è ancora sotto interrogatorio in Questura. La polizia ha recuperato e sequestrato il coltello con il quale potrebbe essere stata uccisa l'anziana. Secondo una prima ricostruzione, il figlio maggiore da qualche giorno non sentiva la madre e così oggi ha deciso di andare a vedere cosa fosse successo. Una volta in casa, ha scoperto il cadavere della madre e ha chiamato la polizia. Nell'appartamento sono ancora in corso i rilievi del medico legale.

