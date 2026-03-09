Anziana uccisa a coltellate, figlio arrestato per omicidio aggravato

GENOVA, 09 MAR - E' stato arrestato per omicidio aggravato dal legame di parentela Fabio Fibrini, 52 anni, figlio minore di Maria Marchetti, 87 anni, massacrata a coltellate nella sua abitazione all'ultimo piano di una palazzina di via Sal Felice, a Genova Molassana. L'uomo, interrogato a lungo in questura ieri sera, ha detto di non ricordare nulla. "Una grande tragedia che coinvolge un intero nucleo famigliare" hanno detto Roberta Barbanera e Giorgio Zunino, legali dell'uomo.