Anziana trovata morta in casa, in fin di vita il figlio

LECCO, 18 NOV - Una tragedia, le cui cause sono ancora in buona parte da accertare, è stata scoperta oggi a Cassina Valsassina, in provincia di Lecco. Una donna di 70 anni, Margherita Colombo, ha perso la vita in circostanze al momento non note. L'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, mentre il figlio è stato soccorso in fin di vita e trasportato in ospedale in condizioni disperate. A fare la tragica scoperta e a lanciare l'allarme, è stata la nuora della vittima, che avrebbe raggiunto la casa della suocera dopo aver trovato un biglietto allarmante del marito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale.