Anziana trovata morta in casa, 'ad ucciderla il figlio'

LECCO, 22 NOV - E' stata uccisa Margherita Colombo, la donna di 73 anni trovata morta lunedì mattina nella sua abitazione di Cassina Valsassina (Lecco) vicino al figlio, Corrado Paroli, di 48 anni, a terra incosciente e in gravissime condizioni. E' questa la conclusione a cui sono giunti gli inquirenti, dopo alcuni giorni di indagini e l'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna. Lo ha detto poco fa al Palazzo di giustizia di Lecco, il procuratore capo Ezio Domenico Basso. Nei confronti del figlio, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Lecco, è stato notificato un decreto di fermo per omicidio volontario, aggravato dal vincolo di parentela.