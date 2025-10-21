Anziana sola trovata morta in casa dopo molti anni

I resti ossei di un'anziana donna sono stati trovati oggi nella casa dove viveva sola a San Giuliano Milanese. La macabra scoperta è stata fatta grazie a un accesso forzoso dell'ufficiale giudiziario che doveva effettuare un pignoramento a causa dei debiti che aveva accumulato, probabilmente proprio a seguito del decesso, negli ultimi 5-10 anni. Celestina Vacchini, che oggi avrebbe avuto 90 anni, era originaria della provincia di Pavia e non si era mai sposata. Non avrebbe parenti e viveva in una casa indipendente, senza rapporti di vicinato, sulla centralissima via Emilia. Quando gli agenti della Polizia Locale sono entrati nella casa, chiusa dall'interno, hanno trovato a terra lo scheletro completamente vestito. Solo un esame dell'antropologo forense potrà confermare la morte naturale anche se non ci sarebbero al momento evidenze diverse.