Anziana muore nell'incendio di casa nell'Alessandrino, figlio in ospedale

CASALEGGIO BOIRO, 09 FEB - Una donna di 79 anni è morta nell'incendio della propria abitazione in località Cascina Bregna a Casaleggio Boiro (Alessandria), le cui cause sono da accertare. Lo conferma l'ufficio stampa della Centrale 118. Intervenuta l'ambulanza di Ovada, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana. Il figlio, 55 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novi Ligure. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ovada. Al piano superiore dell'abitazione vivono il figlio della 79enne deceduta, nuora e nipote.