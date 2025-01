Anziana morta nel Modenese, l'ipotesi è un'auto pirata

MODENA, 17 GEN - Una donna di 81 anni è morta ieri sera a Concordia, in provincia di Modena e l'ipotesi è che sia stata investita da un'auto pirata. E' successo intorno alle 18 in via per Novi, il corpo è stato trovato a poca distanza da casa. Sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Sembra che avesse feriti compatibili con un investimento e sono in corso indagini e ricerche per risalire al veicolo che l'avrebbe urtata, allontanandosi nel buio. Si guarderanno le telecamere della zone e si cercano testimoni.