Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Anziana morta dopo maltrattamenti, cognato condannato a 15 anni

AA

CHIETI, 22 DIC - La Corte d'Assise di Chieti ha condannato a 15 anni di reclusione Donato Di Meo, 74 di Ortona, accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati da cui è derivata la morte della cognata Valentina Civitarese, che aveva 78 anni. Il pubblico ministero Giancarlo Ciani aveva chiesto la condanna a a 20 anni e nessuna attenuante. La corte, presidente Guido Campli giudice a latere Enrico Colagreco, ha inoltre interdetto in perpetuo Di Meo dai pubblici uffici e lo ha condannato a risarcire i danni in separata sede alle parti civili. Secondo la consulenza collegiale disposta dalla Procura, eseguita dal professor Luigi Capasso e dal medico legale Pietro Falco, Civitarese subì maltrattamenti che le hanno causato fratture delle costole e dello sterno, una compressione ripetuta nel tempo della gabbia toracica, lesioni da cui si è generata una sepsi nell'emitorace destro che è stata la causa del decesso. La donna, che viveva in casa della sorella e del cognato ed era malata di demenza senile, morì il 12 febbraio del 2022. La difesa, con gli avvocati Gianluca Travaglini e Maria Elena Cicconetti, annuncia ricorso in Appello sostenendo che tutto il procedimento non ha fatto emergere prove certe in merito alla responsabilità, e che molti elementi emersi sono contraddittori sulla responsabilità. Nel corso del processo in capo a Di Meo era stata formulata un'altra contestazione: secondo il pm l'uomo non avrebbe impedito che la moglie Lunella, sorella convivente della vittima e che in base a una perizia è stata dichiarata incapace di partecipare coscientemente al processo per via della patologia di cui soffre, perpetrasse a sua volta maltrattamenti, ovvero percosse e botte, nei confronti di Valentina. Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Francesca Manica e Mariella Mancini.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CHIETI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario